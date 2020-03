Mijn Thuisblijfgids: tips om jouw quarantaine tijd te overbruggen Van gezond eten tot loopschema’s Redactie

24 maart 2020

11u12

Bron: Content redactie 1 Over hoelang de corona-epidemie nog om zich heen zal slaan, durven de experten geen uitspraken te doen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block sprak afgelopen weekend van “nog acht weken”. Tot dan zitten veel mensen aan huis gekluisterd. Om deze periode vlotjes door te komen, maakten we een ‘Mijn Thuisblijfgids’ vol tips.

Het is een veelgehoord advies voor wie in deze rusteloze coronatijden verplicht thuiszit: ga aan de slag in je tuin. Maar hoe begin je hier best aan? Onze tuinexperten geven advies. Zelfs al je geen tuin hebt kan je volgens hen in huis met je handen in de aarde woelen. Een andere populaire bezigheid is een grote lenteschoonmaak houden. Maar moet je nu anders of vaker poetsen om bacteriën en virussen tegen te gaan?

En hoe blijf je gezond en gevarieerd eten als je je supermarktbezoekjes tot een minimum beperkt? “Kies nog steeds zoveel mogelijk voor verse groenten en fruit, maar ook met conserven en diepvriesproducten kan je goed en lekker eten”, zegt voedingsexperte Sanne Mouha.

En wat als je geen zin hebt om te koken? Op talrijke online bestelplatformen haal je in enkele kliks al een maaltijd in huis. Onze journalist ging na welke online maaltijddienst zijn geld waard is. Of kies je liever voor kant-en-klaarmaaltijden uit de supermarkt? Sterrenchef Luc Bellings beoordeelde de smaak van de populairste opties. “De lekkerste schotels bij Albert Heijn en Delhaize.”

Velen onder ons zijn ook genoodzaakt om van thuis te werken. Als vader of moeder zit je geprangd tussen computer en gezin, tussen videocalls en het hongertje van een kleuter en een tiener die denkt dat het vakantie is... Zo blijf je zen.

Probeer je tijdens de lockdown fysiek fit te blijven en af en toe even te ontsnappen van huis? Dan kan je je loopschoenen bovenhalen. Onze experten geven loopschema’s en advies over hoe je het best kan trainen. Welke apps zijn er om je te begeleiden en wat eet je best voor en na de training?

Je kan het allemaal en nog veel meer terugvinden in ‘Mijn Thuisblijfgids’.