Mijn restaurant. Luc Bellings: “Voor dit weekend sta ik op twéé wachtlijsten”

Nu de heropening van de horeca in zicht komt, tipt een journalist of columnist van deze krant elke dag zijn of haar favoriete restaurant. Sterrenchef Luc Bellings kiest voor d’Entrecôte in Borgloon en Wimmertingen.

Als slagerszoon klopt mijn hart nog altijd het meest voor vlees en dus kan je me hopelijk dit weekend al terugvinden in d’Entrecôte, met voorsprong het beste vleesrestaurant van Limburg en omstreken. Met gelukkig twee filialen - één in Borgloon en één in Wimmertingen bij Hasselt - én allebei een terras, zodat ik er hopelijk vandaag of morgen al de benen onder tafel kan schuiven. Al moet ik voorlopig nog genoegen nemen met een plaats op de wachtlijst. Allez, op beide lijsten, want ik snak er zo hard naar.

Volledig scherm d’Entrecôte in Borgloon. © Facebook

In normale tijden passeer ik zeker drie tot vier keer per maand in d’Entrecôte. Meestal voor een mooi met vet dooraderd stuk Aberdeen. Maar eigenlijk is alles er lekker. Met dank aan de vakkennis van oprichter Jan, die de zaken intussen overliet, maar er nog altijd het vlees voor inkoopt. Op de vroegmarkt zien ze hem niet graag komen, want als geen ander weet hij er de beste stukken uit te halen.

Als hapje vooraf krijg je er ook nog authentieke beenhouwersgerechten, zoals een stukje pain de veau of kipkap met mosterd. Ook het dessert - dame blanche of crème brûlée - is al in de prijs van het hoofdgerecht inbegrepen. Het is er bovendien heerlijk zitten, in twee gerestaureerde hoeves. En dan met die huisgesneden frietjes en bearnaisesaus erbij. Echt, ik hoop zo dat ik er dit weekend al naartoe mag.

Volledig scherm d’Entrecôte in Wimmertingen © Facebook

d’Entrecôte

Luikersteenweg 516, 3501 Wimmertingen (011/41 54 28)

Graethempoort 33, 3840 Borgloon (012/21 06 90)

www.d-entrecote.be | Beide zaken openen hun terras dit weekend.