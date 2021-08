“Mijn kindertijd is gestopt toen ik elf was”: Aagje Vanwalleghem keert terug naar de school waar ze ook in de zomer ging spelen

Ook in ons land tekort aan beademings­toe­stel­len voor mensen met slaapapneu na terugroep­ac­tie Philips in VS

6 augustus Ook in ons land is er momenteel een tekort aan beademingstoestellen voor patiënten met slaapapneu. Oorzaak is een terugroepactie van beademingstoestellen door Philips in de Verenigde Staten. Vooral nieuwe gebruikers dreigen een tijdlang in de kou te blijven staan, legt longarts Johan Verbraecken uit bij VTM NIEUWS.