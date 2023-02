“Mijn doel is de nieuwe Lotte Kopecky worden”: 4 jonge wielrensters over hun grote koersdroom

Oud-journalist Reddy De Mey werkt mee aan Netflix­reeks over ramp met ‘Herald of Free Enterprise’: “Erover getuigen, helpt om de gruwel te verwerken”

Toenmalig BRT-journalist Reddy De Mey (78) was op 6 maart 1987 de eerste reporter die verslag uitbracht vanop de kiel van de gekapseisde ferry ‘Herald of Free Enterprise’. Om die reden werd hij gevraagd mee te werken aan een op stapel staande zesdelige Netflix-reeks over de ramp die aan 193 mensen het leven kostte. “Die ramp zorgde in Groot-Brittannië voor een juridisch precedent zodat ondernemingen mee verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor ongevallen.”