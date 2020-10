Migranten ontsnapt uit afgesloten vrachtwagen in Duitsland AMPH

10 oktober 2020

17u30 0 In Duitsland is een groep migranten kunnen ontsnappen uit een afgesloten vrachtwagen. De migranten hadden zelf de politie met een mobiele telefoon gebeld omdat de zuurstof begon op te raken. Uiteindelijk lukte het de groep om op een parking in de buurt van Heiligenroth (Rijnland-Palts) uit het voertuig te springen.

De politie zegt ter plaatse acht personen zonder identiteitsdocumenten te hebben aangetroffen. Onder hen bevond zich ook één minderjarige. De migranten zeggen dat ze uit Eritrea komen en dat ze probeerden Groot-Brittannië te bereiken.

De vrachtwagenchauffeur verklaarde aan de politie dat hij niet aanwezig was toen zijn voertuig in Nederland geladen werd. De bestuurder zou later wel de deuren op slot hebben gedaan om te voorkomen dat iemand de goederen zou stelen. Toen hij aan het tanken was in Heiligenroth hoorde hij gebons, waarop hij de deuren opende en meerdere mensen uit het voertuig sprongen.

De afgelopen jaren zijn in Europa herhaaldelijk migranten gestikt in afgesloten vrachtwagens. In het Verenigd Koninkrijk vonden in 2019 bijna 40 personen de dood in een koelwagen die vanuit Zeebrugge was verscheept. In 2015 troffen de hulpdiensten 71 overleden asielzoekers aan in een vrachtwagen in Oostenrijk.