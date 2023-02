Microsoft sluit deal met Nvidia: Xbox-games komen naar gamestreamingdienst, in de toekomst ook ‘Call of Duty’

Microsoft moet concurrentiewaakhonden wereldwijd overtuigen dat de overname van Activision Blizzard, het bedrijf achter ‘Call of Duty’, geen probleem is. Tijdens een persconferentie in Brussel, die onze redactie bijwoonde, kondigde bestuursvoorzitter Brad Smith aan dat Xbox-games naar gamestreamingdienst Nvidia Geforce Now komt. Als de overname wordt goedgekeurd, komen ook Activision-games, zoals de populaire schietspel, naar die dienst. Eerder op de dag werd ook een deal met Nintendo aangekondigd.

Concurrentiewaakhonden, waaronder de Europese Commissie, vrezen dat Microsoft ‘Call of Duty’ weg zal halen bij de Sony PlayStation. Dat bedrijf is dan ook de grootste tegenstander van de deal die Microsoft zo’n 69 miljard dollars kost. Ook zit de schrik erin dat Microsoft games als ‘Diablo’ en ‘World of Warcraft’ zal toevoegen aan abonnement Game Pass en de bijbehorende gamestreamingdienst.

Om die argumenten tegen te gaan, heeft Microsoft afgesproken met Nvidia dat games die op de PC te spelen zijn, ook te streamen zijn via Geforce Now. Dat is een directe concurrent. Wanneer de overname afgerond is, zal Microsoft ook games als ‘Call of Duty’ naar de gamestreamingdienst brengen. De deal gaat over een periode van tien jaar.

Ook heeft de techgignant een met Nintendo een tien jaar durend contract ondertekend om de schietgame en andere Xbox-games naar de Switch en opvolgers te brengen. Dat kondigde Smith dinsdagochtend al aan. “We willen dat elke game op elk platform werkt zoals klanten dat verwachten”, zei de Microsoft-topman tijdens de persconferentie. De laatste ‘Call of Duty’ die te spelen was op Nintendo-hardware was ‘Call of Duty: Ghosts’ uit 2013 op de Wii U.

Volledig scherm Brad Smith, de bestuursvoorzitter van Microsoft, tijdens een persconferentie in Brussel. © Yorick Dupon

Een deal met Sony is er nog niet. “Ik loop rond met een envelop met daarin het contract dat we voor Kerst aanboden aan Sony. We wachten op hun antwoord”, aldus Smith tijdens de persconferentie. “We zijn vandaag meer optimistisch over het afsluiten van de overname. Als concurrentiewaakhonden de deal goedkeuren, zal ‘Call of Duty’ beschikbaar zijn op 150 miljoen extra toestellen.”

Begin december zei Microsoft ook met Valve te hebben afgesproken om ‘Call of Duty’ beschikbaar te houden op Steam. Die winkel is één van de belangrijkste platforms om games te kopen om op de computer te spelen. Valve maakt ook de Steam Deck, een draagbare console die veel weg heeft van een uit de kluiten gewassen Nintendo Switch.