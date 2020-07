Exclusief voor abonnees

Micro-avonturieren met een hoog wow-gehalte voor quasi geen geld: Evi Hanssen wijst je de weg

Uitstapjes met extra belevingsfactor onderweg

Jiska Agten

30 juli 2020

09u00

1

Ook micro-avonturiers worden blij van een extra uitdaging onderweg. Spectaculaire watervallen of zware bergbeklimmingen behoren niet tot het standaardpakket in eigen land, maar gelukkig zijn er alternatieven. “Het enthousiasme aanwakkeren voor een uitstap is toch altijd makkelijker als er onderweg iets te beleven is”, vertelt Evi Hanssen (41). “Zeker nu Scout (11) en Mac (9) wat groter worden, mag het wat meer zijn dan een rondje in het bos.”