Michel krijgt Europese leiders nog niet op een lijn tijdens nachtelijke klimaatdiscussie

Showbizz “15 keer contract­breuk en operatie ingepland bij verkeerde chirurg”: opnieuw klachten over plastische kliniek van Diana Gabriels

10 december Er duiken nieuwe klachten op over Diana Gabriels en haar instituut voor plastische chirurgie, waar heel wat realityfiguren als Pommeline en Fabrizio van ‘Temptation Island’ vaste klant zijn. Dit keer legt de Nederlandse vlogster Jessie Maya (24) in een YouTube-video uit waarom ze haar samenwerking met Diana na 2,5 jaar heeft stopgezet. “Na m’n neuscorrectie had ik twee jaar een loopneus.”