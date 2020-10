Meyfroidt: “We zullen nu nog grotere inspanning moeten leveren” - Berx: “Tijd voor zeer vergaande verstrengingen”

Kledij niet-essentieel? Man gaat in onderbroek winkelen om punt duidelijk te maken

26 oktober In Wales is sinds vrijdag een twee weken durende lockdown bezig om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Winkels mogen er momenteel geen ‘niet-essentiële’ producten verkopen. Ook kledij valt daaronder, maar daar is deze man het niet mee eens.