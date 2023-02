Meta verhoogt jaarlijks budget voor beveiliging CEO Mark Zuckerberg naar 14 miljoen dollar

Tevreden­heid over De Lijn daalt weer: reizigers klagen over stiptheid en zijn misnoegd over prijzen

De tevredenheid van reizigers over de dienstverlening van De Lijn zakt weer weg. Ze zijn minder te spreken over de stiptheid van bussen en trams en over de prijzen die de Vlaamse vervoermaatschappij aanrekent. Dat blijkt woensdag uit metingen van marktonderzoeker Ipsos in opdracht van het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).