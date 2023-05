Meta krijgt recordboete van 1,2 miljard euro en moet persoonlijke data in VS verwijderen: blijven Instagram en WhatsApp werken in Europa?

Naast de boete legt de Ierse privacywaakhond DPC (Data Protection Commission), met steun van de koepel van alle Europese privacywaakhonden, Meta op om binnen de vijf maanden te stoppen met nieuwe data van Europese gebruikers te versturen naar de VS. Ook moeten persoonlijke data van Europese gebruikers die in de VS zijn opgeslagen binnen de zes maanden worden verwijderd, schrijft de toezichthouder in een persbericht.

De toezichthouders van de Europese Unie willen dat het juridisch onmogelijk wordt voor Facebook om Europese gebruikersgegevens naar de VS te sturen. Zij vrezen namelijk dat deze in handen kunnen komen van Amerikaanse inlichtingendiensten. De data zou in de VS aan een zwakkere regelgeving op gebied van gegevensbescherming blootgesteld worden.

Reactie Meta

Dat Meta de Europese gegevens overdraagt naar de VS, heeft het bedrijf nooit ontkend. Dat schrijven ze ook in hun reactie. “De mogelijkheid om gegevens over de grenzen heen over te dragen is van fundamenteel belang voor de werking van het wereldwijde open internet”, klinkt het.

Meta zegt “tegen deze beslissingen in beroep” te gaan. De techgigant zal ook aan de rechtbank vragen om de deadlines tijdelijk te pauzeren. Meta wijst er ook op dat er een politiek akkoord is tussen de EU en de VS om het onderliggende gat in de wetgeving te dichten. Het bedrijf benadrukt dat de beslissing van de Ierse waakhond niet meteen een impact zal hebben op producten als Facebook, Instagram en WhatsApp.

Niet de eerste boete

Begin dit jaar kreeg Meta al een boete van 390 miljoen euro opgelegd van de Ierse privacytoezichthouder Data Privacy Commissioner (DPC). Het bedrijf kreeg die straf voor de manier waarop gebruikersgegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Dat was niet de eerste boete. Zo legde diezelfde DPC in september Meta-dochter Instagram nog een boete op van 405 miljoen euro en in november was al sprake van een boete van 265 miljoen euro voor Meta.

Volgens de Europese datawetgeving kunnen bedrijven worden onderzocht door de privacywaakhond van het land waar zij hun Europese hoofdkantoor hebben. Meta heeft een Europees hoofdkantoor in Ierland.

De 1,2 miljard euro is een recordboete. De vorige recordboete die de EU-toezichthouders oplegden in verband met privacynormen werd vorig jaar aan Amazon opgelegd en bedroeg 746 miljoen euro.

Volledig scherm Logo's van Meta en Facebook © REUTERS