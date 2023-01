Meta beslist in komende weken of Donald Trump weer op Facebook mag

Pro-Russische separatis­ten claimen controle over dorp bij Bachmoet

De pro-Russische separatisten in de regio Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zeggen de controle te hebben veroverd over een dorp in de buurt van de stad Bachmoet, vandaag het epicentrum van de gevechten tussen de Russische en de Oekraïense troepen.

10:47