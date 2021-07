Met nieuwe app ‘tap on phone’ wordt een smartphone een betaalterminal

Via 'tap on phone' kunnen handelaars contactloze betalingen met Bancontact, Mastercard, Visa, Apple Pay en Google Pay aanvaarden. Het enige wat ze daarvoor nodig hebben is een Android-smartphone met ‘Near Field Communication’ (NFC), een tool die het mogelijk maakt om over een korte afstand draadloos informatie uit te wisselen, en de 'Viva Wallet POS’-app. Een pincode is enkel nodig bij bedragen boven de 50 euro, die moet dan op het toestel van de handelaar ingegeven worden. Klanten krijgen het betaalbewijs meteen toegestuurd via e-mail of sms.