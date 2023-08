“Met drie jonge kinderen liepen ze zonder nadenken een berg op”: Oostenrijkse gastvrouw reageert voor het eerst na evacuatie Belgen met helikopter

ANALYSE. Waarom de Wag­ner-op­stand stilaan toch opgezet spel lijkt te zijn

Geloof niet te veel van alle berichten die er dezer dagen over de Wagner-groep worden verspreid. Dat die gaat binnenvallen in Polen, uit Wit-Rusland moet vertrekken of zelfs helemaal opgedoekt wordt. Daar gaat duidelijk een strategie van bangmakerij achter schuil — van maskirovka, Russisch voor misleiding. Hoe onwaarschijnlijk het aanvankelijk ook leek, mogelijk was heel de opstand tegen Poetin opgezet spel. Laat ons uitleggen waarom we dat denken.