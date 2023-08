“Met drie jonge kinderen liepen ze zonder nadenken een berg op”: Oostenrijkse gastvrouw reageert voor het eerst na evacuatie Belgen in hooggebergte

KIJK. Schuilen op rotsen of zelfs in de oceaan: de schokkende beelden van hun vlucht die de inwoners van Lahaina zelf maakten

Bosbranden op de Amerikaanse eilandengroep Hawaï hebben Lahaina helemaal in de as gelegd. Inwoners van het paradijselijk toeristenstadje probeerden nog te redden wat ze konden, maar moesten uiteindelijk noodgedwongen vluchten. Beelden die ze zelf maakten, tonen duidelijk hoe snel het vuur zich plots verspreidde. Een familie die samen in de auto sprong, kan door het vuur geen kant meer op en besluit op de rotsen te gaan schuilen. Anderen springen zelfs in de oceaan om zo te ontkomen aan de vlammen.