Met de HLN Zomer Challenges maken we samen van België het mooiste vakantieland ter wereld Redactie

19 juni 2020

18u30 0 Met afgelaste reizen, onzekere bestemmingen en coronamaatregelen lijkt de vakantie plots een uitdaging. Maar met de HLN Zomer Challenges willen we die op de meest positieve manier aangaan: samen met jullie maken we van België het mooiste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit om — gewoon vanuit je kot of je vakantieadres — er de boeiendste zomer ooit van te maken. Of je nu dag na dag meeschrijft aan een thriller met Pieter Aspe, leert wijn proeven met Sepideh, kookt met Pascale Naessens of liever fietst of wandelt met Tom Boonen of Sven Ornelis, je kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Eén ding is zeker: saai wordt het deze zomer geen moment.

De eerste Zomer Challenges ontdek je dit weekend al in Het Laatste Nieuws en op HLN. Topkinesist Lieven Maesschalck — veel van de grootste namen uit de sportwereld vertrouwen op zijn expertise — daagt je met Fit 4 Summer uit om in drie weken tijd in totaal 1.000 minuten te bewegen. Of je wat sterker wil worden, een kilootje wil kwijtspelen of je gewoon wat fitter wil voelen: er zijn telkens oefeningen bij op jouw maat. En het geweldigste: Lieven Maesschalck toont hoe je daar geen dure toestellen of fitnessabonnementen voor nodig hebt. De beste gym vind je gewoon bij je thuis, op straat of in de natuur.



Pieter Aspe, de best verkopende Vlaamse auteur ooit, daagt je uit om samen met hem live zijn volgende roman te schrijven. Dagelijks (behalve op maandag) zal je in de krant en op HLN een volgende aflevering lezen uit zijn vierde ‘Van In’-roman. Maar deze keer heeft de auteur jouw hulp nodig. Elke dag zal Aspe aan de HLN-lezers voorleggen hoe het verhaal verder moet. Een moordwapen, een motief, de leugen die een personage opdist... Aspe gaat ‘s anderendaags met de suggesties van de lezers verder om het verhaal vorm te geven.



Om van dit land het mooiste vakantieland ter wereld te maken, gaan we op zoek naar De Warmste vakantieplek. Op de regiopagina’s zal je elke dag de ultieme tip vinden van een bekende inwoner uit je streek. Van een verborgen parel, over een unieke graffitimuur of een prachtige picknickplek tot de beste boom om je kinderen in te laten klimmen. Maar we hebben ook jouw hulp nodig. Op HLN kan je zelf met foto’s en video tonen wat jouw gemeente zo’n warme vakantieplek maakt. Zo maken we samen de ultieme zomergids. Uit al die inzendingen kiest de redactie samen met VTMNIEUWS en HLN LIVE elke dag één gemeente die we uitroepen tot ‘Warmste vakantieplek’ en waar we met de drone aan heel Vlaanderen komen tonen hoe gezellig het er deze zomer is.



Alle informatie over de HLN Zomer Challenges vind je elk weekend in de krant. Maar ook online op HLN ontdek je bijna elke dag extra uitdagingen, tips en inspiratie. Je schrijft je er ook in voor de challenge zodat je met badges aan je vrienden en familie kan tonen dat je meedoet. Uiteraard ontvang je op het einde ook het bewijs dat je de uitdaging met succes hebt voltooid, en kan je daar mooie prijzen mee winnen die passen bij de challenge. Alle info vind je op www.hln.be/challenges.

De mooiste vakantiefoto

Als we van België het mooiste vakantieland ter wereld willen maken, laten we dat dan vooral ook aan iedereen tonen. Op www.hln.be/challenges kan je vanaf zaterdag 20 juni je mooiste vakantiefoto opladen. Van een prachtige zonsondergang bij jou in de buurt, tot de ‘playa del gazon’ die je van je tuin maakte. Reisbloggers Katrien (www.instagram.com/withkidsontheroad) en Lesley (www.instagram.com/lesleystraveldiary) kiezen er elke dag één foto uit die een plek krijgt in de krant en op de website. Bovendien geven ze tips hoe je zelf eenvoudig met je smartphone mooiere foto’s kan maken.



Sommelier in 3 weken

Wijnexperte Sepideh daagt je uit om op drie weken tijd écht te leren proeven. Dat je meestal meer van wit dan van rood houdt, zover was je misschien al. En de sommelier meegeven dat je sauvignon vaak lekkerder vindt dan chardonnay, doe je ook. Maar hoe leer je echt proeven en te benoemen wat je zo heerlijk vindt aan wijn? Hoe ontdek je welke flessen bij jouw smaak en gerechten passen? Waarom is je neus minstens even belangrijk als je tong bij het proeven? Sepideh leert het je vanaf zaterdag 27 juni.



De leukste tuin van Vlaanderen

Je hoeft je ‘kot niet uit te komen om van de vakantie te genieten. Experte Laurence Machiels geeft je vijf weken lang tips en inspiratie om van je tuin of terras de beste zomerplek op aarde te maken. Van heel praktisch (een ‘kidsproof’ gazon dat bestand is tegen elke voetbalwedstrijd van je kinderen) tot puur genieten (tover je tuinhuis eens om in een zomerbar).

Vanaf zaterdag 27 juni



De Ronde van HLN

Tijdens de lockdown leek het wel alsof heel Vlaanderen ieder vrij moment op de fiets doorbracht. HLN daagt jullie uit om deze zomer de tweewieler opnieuw van stal te halen en zelf “De Ronde van HLN” te rijden: 235 kilometer (de afstand van de Ronde van Vlaanderen) op drie weken tijd. Je kiest zelf of je dat in enkele lange ritten doet, of dat je het samen met het gezin spreidt over veel korte etappes. Maar Hoe begin je aan deze uitdaging? Onze expert Tom Boonen helpt je die weken op weg. Waar gaat een voormalige sprintkampioen als Boonen zelf graag fietsen? Hoe pakt hij pittige beklimmingen aan? Of welke tips kan hij aan beginnende fietsers? Vanaf 11 juli op HLN en in de krant.



Op wereldreis in je keuken

Heel wat bestemmingen mogen dan nog onbereikbaar zijn door corona, gelukkig hoef je niet eens van tafel op te staan om een wereldreis te maken. HLN vroeg de lezers wat de lekkerste bestemmingen ter wereld zijn. Die top-25 is de inspiratie voor TV-kok Loïc om elke dag een recept te delen uit één van die culinaire topbestemmingen. In Het Laatste Nieuws leert hij je bovendien elk weekend hoe sommige iconische gerechten écht horen te smaken.

Vanaf zaterdag 18 juli



Gekste mama/papa van de zomer

Wie presentatrice Evi Hanssen op social media volgt, weet dat ze sowieso met haar twee zonen Scout en Mac de gekste uitdagingen aangaat. Haar TikTok video’s zijn er het bewijs van. Voor Het Laatste Nieuws daagt ze je uit om deze zomer de gekste mama of papa van de zomer te worden. Elke dag krijg je leuke ideeën, tips en uitdagingen om samen met je kinderen te doen. Zelf een escaperoom bouwen? Check.

Vanaf zaterdag 18 juli



Wandel 100 km

Niemand die zo enthousiast over wandelen kan vertellen dan radiomaker en dj Sven Ornelis. Hij verloor ooit 40 kilo door van wandelen een dagelijkse gewoonte te maken. En ook nu is de dj nog dagelijks op stap: zo doet hij bijna elke vergadering al wandelend. Sven Ornelis daagt je uit om op drie weken tijd in totaal 100km -de afstand van de legendarische Dodentocht- te stappen. Hoe vind je routes bij jou in de buurt, hoe voorkom je typische wandelblessures, maar ook: waarom is het zó belangrijk voor je gezondheid. Stap mee met Sven vanaf 1 augustus.



