Met de auto op skivakantie volgend weekend? Hier wordt (al dan niet) druk verkeer verwacht

De krokusvakantie is traditioneel de populairste wintersportvakantie. Ook in Midden- en Zuid-Nederland, de regio B in Frankrijk (noorden en zuidoosten van het land), de regio Basel in Zwitserland en Hamburg en Beieren in Duitsland heeft men krokusvakantie.

In Frankrijk zijn sinds 1 november winterbanden en/of sneeuwkettingen verplicht tijdens het winterseizoen in de bergregio’s. Voor de uittocht zelf verwacht Touring geen te grote problemen. Op vrijdag wordt het druk met kleinere files (oranje) in de omgeving van Parijs en in de regio Rhône-Alpes. Elders verloopt het verkeer vlot. Op zaterdag is er enkel verkeersdrukte met filevorming (code oranje) in de regio Rhône-Alpes.

In Duitsland wordt het druk met kans op files (oranje) op vrijdagnamiddag en -avond en op zaterdag in Zuid-Duitsland richting Oostenrijk en Zwitserland. In Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië verwacht men op zaterdag druk verkeer met wat files voor het vertrek (oranje). De grootste verkeersdrukte wordt verwacht tussen 9 en 17 uur.

In Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk zijn winterbanden verplicht bij winterse weersomstandigheden. “Zorg ervoor dat je auto hier zeker mee uitgerust is als je in deze landen rijdt. Op sommige bergpassen in de Alpen en de Pyreneeën kunnen sneeuwkettingen ook verplicht worden en door de veelvuldige sneeuwval van afgelopen weken bestaat de kans dat je ze zal nodig hebben”, geeft VAB mee.

Terugkeer

Voor de terugkeer is zaterdag 5 maart een oranje dag in de Alpenregio in Frankrijk. Elders verwacht Touring geen problemen voor de terugkeer. In Duitsland, en dan vooral in Beieren, Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italië verwacht men op zaterdag 5 maart en in mindere mate op zondag 6 maart druk verkeer met kleinere files (‘oranje dag’) richting noorden, vooral tussen 9 en 16 uur.

