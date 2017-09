Merkel moet groenen en liberalen versieren

MAAR ÉÉN OPTIE: JAMAICA-COALITIE

GUY VAN VLIERDEN

04u00

EPA

In Duitsland staan Angela Merkel moeilijke tijden te wachten. Ze moet gaan regeren met liberalen en groenen, want de sociaaldemocraten hebben bedankt voor die eer. En voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis komt ook extreemrechts in het parlement.