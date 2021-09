Merkel feliciteert Olaf Scholz met zijn verkiezingssucces

Oudsbergen Wolven bijten opnieuw pony dood

15:42 Woensdagnamiddag werd in de Weidestraat in Oudsbergen opnieuw een doodgebeten pony aangetroffen. Naar alle waarschijnlijk is dit wederom het werk van de Limburgse wolven. “De pony is uit de wei gevlucht, onze ezel is gelukkig gespaard gebleven", klinkt het bij de eigenaars.