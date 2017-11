Mercedes-Benz bouwt elektrische versies van zijn bestelwagens EB

11u07

Mercedes-Benz gaat elektrische versies bouwen van zijn bestelwagens. In de zomer van volgend jaar zal als eerste model een eVito beschikbaar zijn, zo maakte de Duitse autobouwer vandaag bekend in Berlijn.

Elektrische versies van andere modellen zijn gepland voor 2019. "We zijn overtuigd van de noodzaak van elektrische aandrijvingen in onze bestelwagens, vooral voor gebruik in de steden", zegt Volker Mornhinweg, hoofd van de afdeling bestelwagens.

Na de elektrische Vito, die in Duitsland zowat 40.000 euro zal kosten, volgt in 2019 een eSprinter. Het is de bedoeling van Mercedes om zowel bij personen- als bij goederenvervoer in te zetten op elektrisch rijden.