Mensenrechtenexperts vragen in open brief om terrorist Assadi niet uit te leveren aan Iran

Het verdrag is omstreden omdat Teheran zou pleiten voor de vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. Eind juli verbood het Brusselse hof de uitlevering.

Vrees voor meer terrorisme

De 68 experten stellen in hun open brief dat de uitlevering van Assadi de cultuur van straffeloosheid voor medewerkers van het Iraanse regime zou aanwakkeren. “Assadi toestaan om de rest van zijn straf uit te laten zitten in Iran, de staat die verantwoordelijk was voor de poging tot bomaanslag, zou een lachertje maken van de ‘rule of law’ (het principe dat ook een overheid zich aan de wet moet houden)”, schrijven ze. Volgens de ondertekenaars zou Assadi na zijn overbrenging worden vrijgelaten. Dat zou vervolgens meer Iraans terrorisme in Europa ontketenen en zou het land laten zien dat het verantwoordelijkheid voor internationale misdaden kan ontlopen.