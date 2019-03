Menselijke piramide van acrobaten valt uit elkaar: vrouw levenslang verlamd Christelle Zitu

22 maart 2019

16u45

Er zijn beelden opgedoken uit 2017, waarop vijf acrobaten twaalf meter naar beneden op de grond vallen. Bij de repetitie in Sarasota (VS) wankelde een persoon van de circusfamilie Wallenda. Vijf koorddansers vielen hierdoor op de grond en raakten zwaargewond, drie andere acrobaten konden zich nog aan het touw vasthouden.

Nik Wallenda, de circusleider wordt aangeklaagd door zijn tante. Zij viel zowat twaalf meter naar beneden en is verlamd voor de rest van haar leven. Nik Wallenda is bekend voor het koorddansen over de Niagarawatervallen en de Grand Canyon.

Wallenda spreekt nu voor het eerst sinds het incident. Op Instagram vertelt hij hoe zwaar het was voor hem en zijn familie.