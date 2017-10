Mensa biedt aan om IQ-test af te nemen van Trump en Tillerson Koen Van De Sype

Bron: The Hill 0 AFP, Reuters Mensa - de internationale vereniging voor mensen met een uitzonderlijk hoog intelligentiequotiënt - heeft aangeboden om een IQ-test af te nemen van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn buitenlandminister Rex Tillerson. Ze deed dat nadat Trump in een interview zei dat hij gerust zo'n test wilde ondergaan met Tillerson en dat meteen duidelijk zou worden wie best zou scoren.

Trump deed de uitspraak in een interview met het zakentijdschrift Forbes. Aanleiding was iets wat nieuwszender NBC naar buiten had gebracht: dat Tillerson gezegd zou hebben dat Trump een "idioot" was en dat hij overwoog ontslag te nemen. Iets wat de minister en zijn kabinet formeel ontkennen.

"Ik denk dat het 'fake news' is", zei Trump in het interview met Forbes, "maar als hij dat effectief gezegd heeft, zullen we een IQ-test moeten ondergaan. En ik kan je nu al zeggen wie er zal winnen."



Mensa bood meteen hulp aan. "Onze Amerikaanse afdeling zal met plezier een test organiseren tussen president Trump en minister Tillerson", aldus Charles Brown, directeur communicatie van de organisatie, waarbij je alleen kan aansluiten als je wereldwijd bij de beste 2 procent bent in een IQ-test.