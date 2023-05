Meld (on)veilige fietspunten in jouw buurt

Na spionage­bal­lon zou China nu “militaire zeppelin” aan het bouwen zijn, tonen nieuwe satelliet­beel­den

De zogenaamde “spionageballon” werd nog maar enkele maanden geleden uit de lucht geschoten of China zou zich al focussen op een nieuw navigatietoestel. Dit keer gaat het om een “militaire zeppelin”, zo beweert de Amerikaanse nieuwszender CNN, die opvallende satellietbeelden in handen heeft gekregen. Op de beelden is – vermoedelijk een prototype van – de 30 meter lange zeppelin te zien. China zou het toestel onder meer kunnen inzetten voor navigatie (lees: spionage), klinkt het.