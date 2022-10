Meisje (12) uit Parijs dood aangetroffen in valies: vastgebonden, tape over gezicht en mysterieuze cijfers op lichaam

In Parijs heeft de politie vrijdagavond het lichaam van een 12-jarig meisje aangetroffen in een valies. De reiskoffer bevond zich in de buurt van het flatgebouw waar de tiener woonde. Het meisje was in de namiddag opgegeven als vermist, omdat ze na school niet was thuisgekomen.

Buurtbewoners getuigen in deze video over de lugubere vondst:

De lugubere ontdekking gebeurde vrijdagavond omstreeks 23 uur in het 19de arrondissement van Parijs. De politie kwam snel in actie nadat de moeder omstreeks 17.30 uur melding had gemaakt van het feit dat haar dochter niet was thuisgekomen na school. De vader, die conciërge van het pand is waarin ze wonen, vertelde de politie bovendien dat er op bewakingscamera’s te zien is dat ze die middag wél naar het pand was teruggekeerd.

De politie ontdekte in de kelder van het gebouw waar het gezin woont scotch tape en mogelijk nog meer elementen die wezen op een ontvoering.

Vrouw van rond de 20 jaar

De politie ging op zoek naar een meisje met schouderlang blond haar, een rafelige witte jeansbroek, een witte hoodie, een mouwloze jas en witte sneakers. Tijdens het onderzoek ontdekte de politie volgens BFMTV op beelden van de bewakingscamera’s dat een vrouw van rond de 20 jaar zich doorheen het gebouw verplaatste met een zware reiskoffer, die ze maar met veel moeite kon meeslepen. Ze zou hulp gevraagd hebben bij het verplaatsen van de koffer naar een voertuig. Deze jonge vrouw zou nog voortvluchtig zijn.

Scotch tape over gezicht

In diezelfde koffer werd omstreeks 23.30 uur ‘s avonds, een paar straten verder dan het gebouw waar de tiener woonde, haar dode lichaam opgerold aangetroffen. Het meisje had volgens de laatste berichten wonden aan haar keel, was vastgebonden aan de handen en voeten en had scotch tape over haar gezicht. Op haar lichaam waren de cijfers ‘0' en ‘1' aangebracht. Wat daar het doel van was, blijft voorlopig een groot mysterie.

BFMTV bericht dat de koffer is gevonden in de rue d’Hautpoul, vlak bij de straat waar het meisje woonde, de rue Manin, beide in het noordoosten van Parijs. Andere media melden dat de koffer met het dode meisje in de kelder van het pand waar ze woonde is gevonden.

Vier arrestaties

De politie heeft een moordonderzoek geopend. Zaterdagochtend zijn volgens ‘Le Parisien’ in Bois-Colombes, net buiten Parijs, vier personen gearresteerd in verband met de moord. Volgens Franse media hoeven dit niet direct verdachten te betreffen. Er zou ook een voorbijganger voor verhoor zijn aangehouden.

