Meeste supermarktmedewerkers krijgen 500 euro coronabonus

“We zijn een van de weinige paritaire comités die de 500 euro coronapremie binnengehaald hebben”, duidt BBTK-secretaris Jan De Weghe. Het gaat om de werknemers van de voedingswinkels. “Dat zijn de mensen die in de vuurlijn hebben gestaan en er vandaag opnieuw in staan.” Sinds vandaag is opnieuw het mondmasker verplicht in de winkels. De bonden wijzen er vaker op dat het steevast discussies met zich meebrengt in de winkel en soms ook tot agressie leidt.

De werknemers van de supermarktketens (paritair comité 202) en hypermarkten (PC 312) krijgen in december een eenmalige premie van 500 euro voor een voltijdse medewerker, en dat op hetzelfde moment als de eindejaarspremie. Maar er zijn wel uitzonderingen: bij Cora, Match en Mestdagh (een bedrijf dat tientallen supermarkten van Carrefour uitbaat) is de premie beperkt tot 200 euro omdat de bedrijfsresultaten er minder zijn. Bij Hema (dat onder de hypermarkten valt) is de premie afgetopt op 250 euro.

De coronabonus van 500 euro zou ook gelden voor arbeiders uit de schoonmaakbedrijven, de vuilnisophalers en industriële reinigers. Het gaat bijvoorbeeld om de poetsvrouwen die gaan schoonmaken in kantoren en scholen. Voor alle duidelijkheid: de werknemers uit de dienstenchequebedrijven zijn niet betrokken.

Loonsverhoging

Het akkoord omvat een loonsverhoging van 0,4 procent bovenop de index, en een coronapremie voor iedereen van 500 euro. Dat vertelt Gaëtan Stas van de christelijke vakbond. “Die premie was de absolute prioriteit. De schoonmaaksector is blijven werken tijdens de coronacrisis, en was erg belangrijk in de strijd tegen het virus.”

Voor PC 311, de niet-voedingsketens zoals Kruidvat of menig modeketen, is er enkel een coronapremie van 250 euro voor de werknemers van bedrijven die in 2019 en 2020 winst geboekt hebben. Voor de andere bedrijven zou een premie enkel na onderhandelingen op bedrijfsniveau kunnen.

0,4 procent opslag

Voorts is er voor de drie paritaire comités sprake van een eenmalige brutopremie van 70 euro in december. En de loonnorm die de regering doorvoerde - 0,4 procent opslag in de periode 2021-2022 - wordt volgens De Weghe volledig ingevuld. Volgens BBTK voorziet het akkoord begin volgend jaar een verhoging van de barema's, reële lonen en minimumlonen met 10 bruto per maand voor een voltijdse medewerker.

Ook wordt de premie kinderopvang uitgebreid naar kinderen tot 6 jaar. En meer werknemers zullen hun verplaatsingskosten vergoed krijgen (voortaan voor werknemers die tot 37.500 euro per jaar verdienen).

Het akkoord bepaalt ook dat er een rondetafelgesprek over de toekomst van de handel, e-commerce incluis, komt. “Eindelijk heeft Comeos zich ertoe verbonden een werkgroep in te stellen om vóór maart 2022 een gezamenlijk advies over deze kwestie uit te brengen”, aldus de vakbond.

Volgens BBTK/SETCa gaat de tekst nu naar de achterban, die het licht op groen moet zetten. Tegen 8 november moet de consultatie rond zijn. De Weghe verwacht geen problemen voor de goedkeuring.