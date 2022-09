Meerdere doden en gewonden bij ongeval net over de grens in Nederland

Gent Huis van Lize Feryn te koop in Gent: “Mijn zusjes en ik hebben hier zo graag gewoond”

Actrice Lize Feryn (29) is oorspronkelijk van West-Vlaanderen, maar de actrice heeft een tijdlang in Gent gewoond, in een huis dat haar mama zelf verbouwd heeft. Dat stulpje – dat niet minder dan zes slaapkamers telt – staat nu te koop voor 495.000 euro.

