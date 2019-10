Engie Gesponsorde inhoud Meer warmte voor minder geld? 5 tips voor een optimaal rendement van je verwarming Aangeboden door ENGIE

23 oktober 2019

09u00 0 Wie z’n verwarmingsketel optimaal afstelt, boekt maar liefst drie keer winst: je bespaart een pak geld op je energiefactuur, je helpt het klimaat door geen onnodige energie te verspillen én je ziet de levensduur van je ketel stijgen en voorkomt defecten. Mooi meegenomen nu de koude wintermaanden eraan komen. Maar hoe doe je dat: je verwarming optimaal laten draaien?

1. Controleer de druk

De druk van je ketel moet altijd tussen 1 en 2 bar liggen. Controleer dus of het wijzertje van de manometer in de groene zone zit. Een te hoge druk kan de ketel beschadigen, terwijl een te lage druk een negatieve invloed heeft op je rendement.

Daalt de druk onder 1 bar? Laat dan water naar je verwarmingsinstallatie stromen. Opgelet: doe dat alleen als de installatie warm is. Anders laat je de druk misschien te hoog oplopen, met schade tot gevolg.

2. Zet de boiler op 60°C

De ideale temperatuur voor je warmwaterboiler? In de winter kun je ‘m eventueel op 70°C zetten, maar zeker in het tussenseizoen is 60°C ruim voldoende. Zo bespaar je op stookkosten én op water. Je ketel zal ook langer meegaan, omdat er minder kalkafzetting is.

Let wel op: ga niet onder de 60°C, want dan worden bacteriën en microben niet langer gedood.

3. Ontlucht de radiatoren

Na een lange periode van inactiviteit kan er lucht in radiatoren blijven zitten. Ze maken dan meer lawaai en voelen bovenaan minder warm aan dan onderaan. Een radiator ontluchten doe je zo.

Extra tip: stof radiatoren regelmatig af zodat ze hun warmte goed kunnen afgeven.

4. Isoleer leidingen

Warm water dat door een niet-geïsoleerde leiding van de ketel naar een radiator loopt, kan onderweg 20 procent van z’n warmte verliezen. Dat energieverlies komt overeen met een gloeilamp van 60 watt die 24/7 blijft branden. Je leidingen isoleren is dus de boodschap: het is helemaal niet moeilijk.

Extra tip: staat je radiator tegen een niet-geïsoleerde buitenmuur? Kleef er dan een strook radiatorfolie achter. Zo bespaar je tot 7,5% op je energiefactuur.

5. Stel de juiste temperatuur in

Het heeft geen zin om de verwarming op 21°C in te stellen wanneer je slaapt of als er niemand thuis is. Bekijk eens kritisch wanneer de verwarming wel en wanneer niet moet aanstaan. Een graadje lager kan al snel 7 procent besparing opleveren.

Last but not least: laat ook je verwarmingsketel regelmatig onderhouden door een vakman. Hij brengt je ketel niet alleen weer in topconditie, het is ook wettelijk verplicht. Voor een gasketel om de twee jaar in Vlaanderen, voor een stookolieketel zelfs ieder jaar.

