Meer mensen overleden in een woningbrand in 2022

Elektrische verwarmtoestellen

Net het merendeel van de overlijdens vond plaats in Wallonië. Daar stierven 41 mensen door een woningbrand, hoewel dat er in 2021 nog 23 waren. Woordvoerder en preventie-expert Peter Van Rossum wijst richting de energiecrisis en het gebruik van open haarden en bijzetverwarming. In december alleen vielen veertien slachtoffers.

Maar ook in Vlaanderen zorgt kortsluiting bij elektronische verwarmtoestellen voor problemen. Vlaanderen telt dit jaar 25 overlijdens, een lichte stijging ten aanzien van vorig jaar (21 overlijdens). In Brussel overleden dit jaar negen mensen door een woningbrand, vorig jaar waren dat er zes. In 2021 telde Brandweer Netwerk in totaal 21.584 woningbranden in Vlaanderen en Brussel. Het aantal overlijdens door woningbranden schommelt doorgaans tussen 50 (in 2021) en de 78 (in 2016).

In Antwerpen vielen elf slachtoffers, in Henegouwen achttien en in Luik dertien. In Limburg daarentegen telde het centrum geen overlijdens, in Luxemburg één en in Vlaams-Brabant drie. Het merendeel van de slachtoffers stierf ‘s nachts en in het weekend. Onder de getroffenen zitten ook vijf minderjarigen. Daarnaast waren 36 slachtoffers ouder dan 65 jaar.

Rookmelders

Maar “veel van deze woningbranden en slachtoffers kunnen voorkomen worden”. Oscare herhaalt daarom de oproep om rookmelders te plaatsen in huis. Dat is sinds 2020 verplicht, maar Van Rossum vermoedt dat veel Vlamingen nog niet over een rookmelder beschikken. Ook een melder in de slaapkamer plaatsen is een goed idee, klinkt het. “’s Nachts slaapt je neus”, waarschuwt hij. “Wie sneller gealarmeerd is, kan sneller naar buiten.”

