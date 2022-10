Meer EU-burgers geweigerd die zich inschrijven in België voor sociale uitkering

De jongste jaren zijn in België steeds meer inschrijvingen geweigerd van burgers uit de Europese Unie die zich vermoedelijk in ons land installeren om van een sociale uitkering te genieten. In 2020 ging het om 1.638 weigeringen, in 2021 al om 2.320. Ook is het aantal dossiers van niet-EU-burgers die zich met valse Europese identiteitsdocumenten in Belgische gemeentes proberen in te schrijven verdrievoudigd tussen 2018 en 2021, tot 421 dossiers. Dat deelt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) zaterdag mee.