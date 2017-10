Meer dan tien doden bij dubbele bomaanslag op politiecommissariaat in Damascus KVE

Een dubbele bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus heeft vandaag een politiecommissariaat geviseerd, zo hebben veiligheidsbronnen aan het Duitse persbureau DPA gezegd. Volgens het bij de oppositie aanleunend en in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) vonden minstens elf mensen de dood.

Het commissariaat bevindt zich in de wijk al-Midan. Na de ontploffing was hevig geweervuur te horen.



Minstens één van de bomaanslagen was het werk van een kamikaze, aldus SOHR.



Het officiële Syrische persbureau SANA gewaagde van een "terroristische explosie" in al-Midan zonder verdere details te geven.