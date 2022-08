Meer dan genoeg laptops op voorraad bij fabrikanten: verwacht dus mooie kortingen voor start schooljaar

De laptopverkoop is in vrije val. Dat is slecht nieuws voor technologiebedrijven, maar uitstekend nieuws voor wie van plan is een nieuw exemplaar in huis te halen. Sommige fabrikanten zitten namelijk met te veel stock en dat kan meer in ding betekenen: het nieuwe school- en academiejaar zal mooie kortingsacties met zich meebrengen.