Meer dan de helft van de Belgische strijders in Oekraïne is teruggekeerd naar ons land: “Ik verloor mijn gehoor na raketaanval op ons militair kamp”

Nog steeds verhoogde fijnstof­con­cen­tra­ties in Vlaanderen

De fijnstofconcentraties in Vlaanderen blijven erg hoog. De voorbije 24 uur is de gemiddelde concentratie PM10 en PM2.5 in Vlaanderen hoger dan respectievelijk 60 en 31 microgram per kubieke meter lucht. De informatiefase die sinds maandag van kracht is, blijft daardoor actief.

14:38