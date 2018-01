Meer dan 700 baby's gedoopt tijdens massadoop in Georgië IVI

22 januari 2018

17u17

Bron: AP 1

Tijdens een massadoop in Georgië zijn maar liefst 720 baby's gedoopt. Ze zullen allemaal de leider van de Georgische orthodoxe kerk, Ilia II, als peter hebben. Dat is een grote eer in het land én een belangrijke reden waarom er zoveel volk naar de massadoop komt.