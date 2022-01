Meer dan 7.000 kinderen kregen vorig jaar een dubbele familienaam, 975 mensen veranderden van familienaam

Het aantal kinderen dat bij de geboorte een dubbele familienaam heeft gekregen, heeft in 2021 de kaap van 7.000 gerond. Het gaat om exact 7.026 kinderen, zo leren cijfers van de federale overheidsdienst Justitie donderdag. Het leeuwendeel van de gezinnen kiest nog steeds voor de familienaam van de vader. Verder blijkt uit cijfers van de FOD Justitie dat vorig jaar 975 mensen in ons land hun familienaam hebben veranderd. Een veelvoud liet de voornaam aanpassen.

Ouders en adoptanten kunnen sinds juni 2014 kiezen om hun kinderen één van hun namen of hun twee namen toe te kennen, in de volgorde die zij zelf wensen. Dat kan dankzij de wet van 8 mei 2014 die gelijkheid tussen mannen en vrouwen invoerde bij de naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde.

Combinatie

Vorig jaar werden er in totaal 112.237 kinderen met de Belgische nationaliteit geboren in ons land, tegenover meer dan 94.500 in 2020. Onder hen kregen 7.026 kinderen een dubbele familienaam, tegenover 6.910 het jaar eerder. Veruit de meeste kinderen kregen de naam van de vader: 98.014. Er waren 7.197 kinderen die de familienaam van de moeder hebben gekregen.



In Vlaanderen was er volgens deze cijfergegevens sprake van 58.026 geboorten in 2021. 52.591 kinderen kregen de naam van de vader en 3.039 die van de moeder. Van de 2.396 kindjes met dubbele familienaam zijn er 1.762 waarbij eerst de naam van de vader komt en 498 waarbij de familienaam van de moeder eerst staat. De resterende 136 kinderen kregen een familienaam met een combinatie van die van de moeder en de meemoeder.

Andere familienaam

Daarnaast zijn er 975 mensen in België vorig jaar van familienaam veranderd, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst. Het gaat om een vederlichte stijging ten opzichte van 2020, toen het er 968 waren.

Er waren vorig jaar 753 koninklijke besluiten met een gunstige beslissing van familienaamswijziging. Die handelden over in totaal 975 personen. Vaak heeft een KB immers betrekking op meerdere personen van dezelfde familie, legt de FOD Justitie uit. Er was sprake van 1.524 nieuwe aanvragen voor een wijziging van de familienaam. Dat zijn er 374 of 32 procent meer dan in 2020.

Aanpassing voornaam

Meer Belgen lieten hun voornaam aanpassen. Zo waren er in 2021 precies 4.846 akten van voornaamsverandering in 2021, waaronder 3.332 in Vlaanderen, 923 in Wallonië en 591 in Brussel. Sinds 1 augustus 2018 volstaat het om naar de ambtenaar van burgerlijke stand van je gemeente te stappen om de voornaam te wijzigen. Indien die geen bezwaren ziet, kan je in principe meteen een nieuwe voornaam krijgen. Tot die datum moest je naar de FOD Justitie, waar de wachttijd tot anderhalf jaar bedroeg.

De interpretatie van de cijfers rond voornamen geldt wel als complex, voegt de FOD toe. De opmaak van een akte van voornaamsverandering is immers niet noodzakelijk het gevolg van een verzoek aan de gemeente. Het kan ook het gevolg zijn van een adoptie of van een correctie van een fout, of betrekking hebben op een buitenlands persoon.

