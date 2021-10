Meer dan 40 doden bij brand in wolkenkrabber Taiwan

Internatio­naal wolvenover­leg in Limburg met experts uit Nederland en Duitsland: “Beter eieren voor je geld kiezen en je vee beschermen”

10:52 Vandaag komen enkele experts van Duitsland, Nederland en België samen in Lommel (Limburg) om overleg te plegen over de wolvenpopulatie in onze contreien. De buitenlandse experts zullen enkele tips aanreiken gezien men in onze buurlanden minder problemen lijkt te hebben met de dieren. “Niet iedereen reageert positief, maar er wordt bij ons geen fakkeltocht georganiseerd zoals in Vlaanderen”, reageerde René Janssen van het Wolvenmeldpunt in Nederland vanmorgen bij Radio 1.