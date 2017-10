Meer dan 200.000 dagtoeristen tijdens zonnig oktoberweekend aan de kust KVE

16u28

Bron: Belga 1 BELGA Tijdens het zonnige weekend van 14 en 15 oktober heeft de Vlaamse kust meer dan 200.000 dagtoeristen over de vloer gekregen. Daarmee is de verwachting van Westtoer waargemaakt. "De toeristen genieten volop van de laatste mooie dagen", zegt gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block.

Het is een uitzonderlijk mooi weekend. Zoals verwacht lokt het mooie weer heel wat dagjestoeristen naar de Kust. Ruim 200.000. De hotels noteren een bezettingsgraad van 85 tot 90 procent. "Er zijn ook nog eens meer dan 100.000 tweede verblijven. De eigenaars komen regelmatig en zeker met de zon zijn er heel wat naar de kust afgezakt", zegt De Block.



Het schitterend nazomerweer mag van de gedeputeerde nog wel even aanhouden. "Het is hier heel gezellig. In De Haan, waar ikzelf momenteel zit, is het vollen bak. Een schitterend weekend."



Ook onder meer in Nieuwpoort genoten ze van het prachtige weekend. Toerismeschepen Bert Gunst (CD&V): "Heel veel tweedeverblijvers zijn dit weekend naar Nieuwpoort gekomen. Daarnaast zijn ook heel wat dagtoeristen komen shoppen en wandelen. Extra troef waren onze beach bars. Die zijn het laatste weekend open. In veel andere kuststeden zijn ze al vroeger gesloten."



Westtoer en gedeputeerde De Block hopen dat er nog mooie nazomerdagen volgen de komende weken.