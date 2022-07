Meer dan 1,4 miljoen Vlamingen zijn lid van één of meer sportclubs

Hoe is het nog met Elisabeth (56), de dochter van incestva­der Jozef Fritzl? “Ze is getrouwd met haar 23 jaar jongere beveiliger”

De zaak-Fritzl zit in het geheugen gegrift vanwege het onmenselijk wrede karakter. Incestvader Josef hield zijn dochter Elisabeth 24 jaar lang opgesloten in een ondergrondse kerker, gebruikte haar als seksslavin en verwekte zeven kinderen bij haar. Valt daar mentaal ooit nog van te herstellen? Zo goed en zo kwaad als kan, zo blijkt. De vrouw - 56 intussen - leeft een teruggetrokken bestaan in Oostenrijk en is naar verluidt getrouwd met haar 23 jaar jongere beveiliger.

