Meer dan 1.300 ton verdachte pesticiden in beslag genomen in 32 Europese landen

03 juni 2020

14u21

Bron: DPA, Belga 3 Bij een grote operatie heeft Europol de eerste vier maanden van 2020 in 32 landen in totaal 1.346 ton verdachte pesticiden in beslag genomen. Dat is meer dan de 1.222 ton van de vorige vier operaties samen. Dat meldt Europol.

De Europese pesticidenmarkt is goed voor een jaaromzet van 11 miljard euro. Naar schatting 10 procent daarvan is illegaal. De Antwerpse haven is een belangrijke toegangspoort voor illegale pesticiden die in Europa worden geïmporteerd. Het gros daarvan komt uit China. Omdat ze niet getest zijn, weet niemand hoe gevaarlijk illegale pesticiden zijn. Bijgevolg zijn er potentieel risico’s voor het leefmilieu, insecten en de landbouwers.

In België zit het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in de cockpit van de strijd tegen illegale pesticiden. De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het agentschap heeft een gespecialiseerde cel van acht personen die voornamelijk werken rond gewasbeschermingsmiddelen. Ze voeren onder meer importcontroles uit.

Silver Axe

De NOE neemt ook deel aan de jaarlijkse Europese operatie Silver Axe. Daarvoor bundelt het voedselagentschap de krachten met de douane, Europol, het antifraude-agentschap OLAF en partners uit EU-lidstaten en enkele externe landen. De laatste Silver Axe-operatie liep van januari tot april 2020. Daarbij namen 32 landen in totaal 1.346 ton verdachte pesticiden in beslag.

