Meer besmette reizigers keerden recent met vliegtuig terug naar België: “Onverantwoord”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat de twintig jongeren actief opsporen die positief testten tijdens hun reis naar Spanje met Jongerentravel en toch met het vliegtuig naar België zijn teruggekeerd. Er wordt onderzocht of ze een boete kunnen krijgen. “Het gebeurt vaker dat besmette mensen het vliegtuig nemen”, werpt professor Jan De Maeseneer (UGent) van de taskforce vaccinatie op in VTM Nieuws. Hij pleit voor internationale afspraken.

De besmette jongeren konden ook met bussen terugrijden en zo in hun eigen kleine bubbel blijven. Maar nu hebben ze willens nillens andere mensen in gevaar gebracht. Er heerst commotie rond de jongelui. Ook De Maeseneer vindt hun keuze om het vliegtuig te nemen onaanvaardbaar. Ze zijn echter niet alleen.

“We stellen vast dat er in de voorbije week verschillende mensen met duidelijke symptomen vanuit Spanje naar hier zijn gekomen. Zij zijn op het vliegtuig gestapt, hebben na aankomst (in ons land, nvdr.) een PCR-test ondergaan en bleken positief te zijn”, aldus de oud-professor huisartsengeneeskunde.

Verantwoordelijkheid

Dat betekent dat deze reizigers ziek waren terwijl ze op het vliegtuig hebben gezeten. “Dat is onaanvaardbaar”, vervolgt De Maeseneer. Hij ziet twee oplossingen. Ten eerste: iedere burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen. “Wanneer je symptomen hebt en mogelijk besmet kan zijn, dan stap je niet op een vliegtuig.”

Ten tweede: er moeten duidelijke internationale afspraken gemaakt worden. Vanuit de Belgische situatie is de procedure zeer helder, zegt De Maeseneer. “Maar ik stel vast dat je in andere landen blijkbaar toch zomaar op een vliegtuig kan stappen zonder bewijs dat je zeker niet besmet bent. Dat is toch een groot risico, want we weten dat de epidemie zich op die manier blijft verspreiden.”

Internationale afspraken

De expert pleit voor een Europees akkoord. “Maar het zullen de lidstaten zelf zijn die dit in de praktijk moeten brengen en controleren, anders blijven we dweilen met de kraan open”. Mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, zouden volgens De Maeseneer maar op een vliegtuig mogen stappen wanneer ze een “duidelijke negatieve PCR-test uit de voorbije 48 uur kunnen voorleggen”.

Ook al hebben de vliegtuigmaatschappijen hun best gedaan om de luchtcirculatie in de toestellen te verbeteren en moeten passagiers tijdens hun reis neus- en mondbescherming dragen: “Iedereen weet dat als je twee à drie uur in die beperkte ruimte dicht bij elkaar zit, dat dat ideaal is voor de verspreiding van het virus”, besluit De Maeseneer.

Geldboete

Het Agentschap Zorg en Gezondheid probeert ondertussen de twintig besmette jongeren op te sporen die afgelopen week op eigen houtje het vliegtuig naar België hebben genomen. “Wij hebben zelf nog geen gegevens over wie de personen juist zijn die het vliegtuig zouden hebben genomen of met welke vlucht”, zegt woordvoerder Joris Moonens in een reactie aan VTM Nieuws. “Dat is informatie waar wij zelf ook nog niet over beschikken en die wij proberen te achterhalen.”

Als duidelijk is dat de jongeren wisten dat ze besmet waren voordat ze op het vliegtuig stapten, “dan gaan wij toch juridisch laten nakijken of we daar sanctionerende stappen tegen kunnen ondernemen”, stelt Moonens. “Dat zal dan een geldboete zijn, als dat juridisch mogelijk is.”

Het agentschap tracht ook de namen te achterhalen van de passagiers die naast, achter en voor de besmette jongeren zaten. Zij kunnen als hoogrisicocontact beschouwd worden en laten zich ook best testen.

Spanje

Vlaams minister-president Jan Jambon wijst in een reactie op de gebeurtenissen met beschuldigende vinger richting Spanje. “Er zitten gaten in het Spaanse systeem”, zegt hij. “In België kan je het vliegtuig niet op wanneer je positief bent. Integendeel, dan word je verondersteld in isolatie te gaan.” De jongeren hadden in het zuiden in quarantaine moeten gaan, meent de N-VA’er. Hij bevestigt dat de jongelui opgespoord en opnieuw getest zullen worden. Er hangt hen inderdaad een boete boven het hoofd, aldus nog Jambon.

