Meer aanvragen, maar minder mensen geregulariseerd op humanitaire basis in 2021

Vorig jaar zijn er in ons land 2.265 mensen geregulariseerd voor humanitaire redenen. Dat zijn er 35 procent minder dan in 2020, terwijl het aantal aanvragen voor humanitaire regularisatie de voorbije jaren steeg. Dat blijkt uit het jaarverslag van Myria, het Federaal Migratiecentrum.

Myria brengt zijn jaarverslag “Migratie in cijfers en in rechten 2022" uit in thematische katernen. Eerder verscheen al “Bevolking en bewegingen” en maandag is dat “Humanitaire en medische regularisatie”.

Humanitaire regularisatie

Humanitaire regularisaties behoren tot een uitzonderingsprocedure. Hoewel het aantal humanitaire regularisaties de voorbije jaren sterk schommelde, blijven ze een permanent onderdeel van het migratiebeleid, stelt Myria.

In 2021 zijn 2.265 personen geregulariseerd, een daling van 35 procent tegenover het jaar voordien. Voor het eerst daalt dat cijfers sinds een constante stijging sinds 2016. In 2016 ging het nog om 931 humanitaire regularisaties, tegenover 3.508 in 2020. Verder kregen vorig jaar 2.269 personen een negatieve beslissing over hun regularisatieaanvraag, ofwel 8 procent minder dan in 2020.

Het aandeel geregulariseerde personen daalt daarmee tot 50 procent. Dat aandeel wordt berekend door het aantal tot verblijf gemachtigde personen te delen door het totale aantal tot verblijf gemachtigde personen en personen aan wie het verblijf werd geweigerd. Een cijfer boven de 50 procent betekent dat er meer geregulariseerde personen zijn dan personen aan wie het verblijf werd geweigerd. Dat aandeel was sinds 2016 continu gestegen, tot 63 procent in 2019.

Medische regularisatie

Naast humanitaire regularisatie bestaat er ook een rechtsgrond voor medische regularisatie. Bij die procedure wordt uitzonderlijk een verblijfsstatuut toegekend aan mensen die levensbedreigend ziek zijn of aan ernstig zieke mensen die geen toegang hebben tot een adequate behandeling in het land van herkomst. In 2021 kregen 193 personen een verblijf om medische redenen, het laagste aantal ooit.

Ontoereikend wettelijk kader

In het jaarverslag hekelt Myria dat het wettelijke kader voor humanitaire aanvragen onvoldoende is aangepast. Het doet nu ook dienst voor situaties die verder niet wettelijk geregeld zijn, maar waarbij een verblijfsregeling zich opdringt, klinkt het. “In de praktijk wordt het dus niet alleen ingezet voor prangende humanitaire situaties die individueel en uitzonderlijk zijn, maar ook als oplossing voor bepaalde categorieën van personen waarvoor in de wet geen specifieke regeling is getroffen”, aldus Myria.

Het centrum pleit voor een aparte verblijfsregeling voor bepaalde situaties, zoals ouders van minderjarige derdelandse kinderen (zonder de nationaliteit van een EU-lidstaat) met een verblijfsrecht in België en personen die het land niet kunnen worden uitgezet. Ook moet de overheid duidelijker communiceren over het toetsingskader dat ze hanteert voor de regularisaties. Dat is nodig om elke schijn van willekeur vanwege de overheid tegen te gaan, klinkt het nog.