Medvedev waarschuwt: “Arrestatie Poetin in buitenland zou oorlogsverklaring aan Rusland zijn”

Grote voedselon­ze­ker­heid en enorme humanitai­re crisis in Jemen na acht jaar oorlog

Het is op zondag 26 maart precies acht jaar geleden dat de burgeroorlog in Jemen escaleerde. Nog steeds woedt in het land een van de ergste humanitaire crises ter wereld. Door een combinatie van een ingezakte economie en de wereldwijde stijging van energieprijzen kampen ruim 17 miljoen inwoners nu met een grote voedselonzekerheid. Dat zegt Oxfam België in een persbericht.