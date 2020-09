Mediahuis onderhandelt over overname Nederlandse krantengroep NDC JOBR

07 september 2020

17u00

Bron: Belga 0 Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard en Gazet van Antwerpen, voert onderhandelingen met de Nederlandse krantengroep NDC over een overname. Dat schrijven De Tijd, het Financieele Dagblad en de Leeuwarder Courant. Mediahuis bevestigt het nieuws maandag.

Het gaat naar verluidt om “verregaande” onderhandelingen tussen Mediahuis en de aandeelhouders van NDC mediagroep, FB Oranjewoud en JM Fonds, over de overname van NDC door Mediahuis. “Tot dusver verlopen de gesprekken constructief. Maar het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de uitkomst van de onderhandelingen”, zeggen de bedrijven maandagnamiddag in een persbericht.

NDC mediagroep geeft Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en tientallen regionale nieuws- en weekbladen uit. Mediahuis is in Nederland al uitgever van NRC, De Telegraaf, De Limburger, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander.