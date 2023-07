Medewerker Tomorrowland overlijdt op crewcamping: “Vermoedelijk druggerelateerd”

Een medewerker van muziekfestival Tomorrowland is zaterdagnacht om het leven gekomen op de camping voor crewleden. Dat bevestigt de organisatie aan Het Laatste Nieuws. Het parket Antwerpen is een onderzoek gestart en meldt dat het vermoedelijk om een druggerelateerd overlijden gaat.

“Met pijn in het hart delen we het verlies mee van één van onze crewleden”, meldt de organisatie van Tomorrowland. Volgens de festivalorganisatie waren de hulpdiensten snel ter plaatse op de crewcamping, maar kon er geen hulp meer baten. “We leven in de eerste plaats mee met de familie en vrienden”, aldus nog Tomorrowland.

Een doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Antwerpen is intussen een onderzoek gestart. “Het slachtoffer is een 26-jarige man uit Mechelen, die deel uitmaakte van de crew”, klinkt het in een persbericht van het parket. “Het labo en de wetsdokter zijn vannacht ter plaatse gegaan om de eerste vaststellingen te doen. Uit die eerste bevindingen blijkt dat het om een druggerelateerd overlijden gaat. Er zijn geen sporen van geweld. Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd, die een autopsie en een toxicologisch onderzoek zal bevelen om meer duidelijkheid te bekomen over de precieze doodsoorzaak.”

Mentale ondersteuning

Dit weekend en komend weekend zakken er maar liefst 400.000 bezoekers vanuit alle hoeken van de wereld naar Boom af. Op camping Dreamville slapen per weekend zo’n 38.000 festivalgangers, op de crewcamping verblijven zo’n 7.000 mensen. “Afgelopen nacht kregen we de melding dat er een persoon is overleden op de camping”, vertelt woordvoerster Debby Wilmsen. “Vervolgens werden politie en parket ingeschakeld. Rond drie uur vannacht hebben we dan onze mensen ingelicht.”

Intussen werd het United We Care-team ingeschakeld werd om mentale ondersteuning te bieden op de camping. “Dat team bestaat uit mensen met een zorgachtergrond, waaronder psychologen. Mensen die met vragen zitten of nood hebben aan een babbel kunnen bij hen terecht.” Verder gaat iedereen opnieuw aan het werk, en het festival gaat door zoals gepland. Voorlopig wordt er ook geen rouwregister geopend. “Maar als we merken dat mensen daar nood aan hebben, komen we daar misschien nog op terug.”