Mecanicien trakteert nietsvermoedende collega’s op spacecake Kristof Pieters

08 november 2018

18u13 6 Een jarige mecanicien van garage Ludwig Motors in Sint-Niklaas had voor zijn collega’s een wel erg aparte lekkernij bij. Hij trakteerde hen op cake maar vertelde er wel niet bij dat hij er cannabisboter voor gebruikt had. Toen enkele werknemers zich plots onwel voelden, werden de hulpdiensten gebeld. In totaal waren er zes collega’s die braakneigingen kregen en hoofdpijn hadden.

Niet het effect waarop de mecanicien had gehoopt wellicht. Hij nam de benen toen de hulpdiensten en de politie ter plaatse kwamen. Uiteindelijk moest er niemand worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De werknemers kregen wel de opdracht om in de garage te blijven tot de drugs was uitgewerkt. Ze overwegen nu wel om klacht neer te leggen tegen hun jarige collega.