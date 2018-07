Mayke Vanes brengt nieuwe single 'Nooit zal ik vergeten' uit 18 juli 2018

02u30 0 Mayke Vanes uit Lebbeke heeft met 'Nooit zal ik vergeten' een nieuwe single klaar. Die werd opgenomen met professionele live-muzikanten.

Marijke Van Eessen, zoals Mayke Vanes echt heet, liet bakkerij De Wiezebakker, die ze samen met haar man Peter Swyngedouw uitbaat in Wieze, even aan de kant om de studio in te duiken. Maar voor haar nieuwe single besloot ze om niet met geprogrammeerde computermuziek te werken. "Ik koos voor professionele studiomuzikanten om mijn nieuwe song op te nemen", vertelt ze. "Zij leverden schitterend werk om mijn stem tot zijn recht te laten komen. Koen Moeyaert tekende voor het arrangement."





Schots liedje

De basis voor 'Nooit zal ik vergeten' is een Schots liedje. "Ik kon dat op de kop tikken dankzij goede contacten met een Vlaams koppel dat sinds 2012 in Schotland woont", klinkt het. "We maakten er onze eigen versie van en ik ben best trots op het resultaat."





Eerder bracht Mayke Vanes ook al een Vlaamse cover van de hit 'Nah Neh Nah' van Vaya Con Dios. "Ik mag in het dagelijkse leven dan wel met brood en gebak bezig zijn, op het podium word ik een ander mens", zegt ze. "Zolang ik maar kan optreden. Ik heb mijn repertoire ook uitgebreid: van schlagers en eigen nummers, over covers en Franse chansons tot zelfs rock en disco. Door in de voorbije jaren samen te werken met diverse muzikanten en orkesten, deed ik al veel ervaring op."





'Nooit zal ik vergeten' is online te downloaden en te streamen.





(DND)