Mayeur officieel geen Brussels gemeenteraadslid meer HA

17u48

Bron: Belga 0 BELGA Op de Brusselse gemeenteraad is vandaag akte genomen van het ontslag van voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) als gemeenteraadslid. Daarmee trekt Mayeur, zoals eerder gezegd in de commissie rond Samusocial, zich volledig terug uit de politiek.

Mayeur was zelf niet aanwezig op de Brusselse gemeenteraad om zijn ontslag geofficialiseerd te zien, maar dat is ook niet verplicht. De oud-burgemeester van Brussel had op donderdag 21 september zijn ontslagbrief als gemeenteraadslid gestuurd aan zijn opvolger Philippe Close en aan de staatssecretaris.

In die ontslagbiref schreef de PS-er dat hij zijn mandaat met toewijding en met concrete resultaten heeft uitgeoefend. Hij voegde er zelfs een lijst van 90 verwezenlijkingen aan toe. Mayeur schreef er nog bij dat hij met opgeheven hoofd kan vertrekken, onder meer op basis van zijn werk als OCMW-voorzitter en burgemeester. Hij verlaat de gemeenteraad wel met het gevoel dat zijn werk voor de bevolking niet afgewerkt is.

In de gemeenteraad wordt zijn plaats nu ingenomen door Sonja Lhoest (PS).