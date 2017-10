May weigert te zeggen hoe ze in nieuw brexitreferendum zou stemmen TT

11u10

Bron: Reuters 0 Photo News De Britse premier Theresa May heeft na haar rampzalig verlopen speech op haar partijcongres vorige week opnieuw voor ophef gezorgd. In een radio-interview weigerde ze te zeggen waar ze voor zou kiezen als er nu opnieuw een referendum over de brexit gehouden zou worden.

May was, toen ze nog geen premier was, voorstander van het behoud van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie, maar moet nu als regeringsleider de brexit tot een goed einde brengen. Tot nu toe hield ze altijd vol zich loyaal van die taak te zullen kwijten en de wil van het Britse volk te zullen uitvoeren.



Maar in het radio-interview op de zender LBC wilde May gisteren haar persoonlijke voorkeur liever niet kenbaar maken. Gevraagd of ze ondertussen al van gedachte was veranderd, zei May dat ze niet zou antwoorden op hypothetische vragen, en dat ze zou uitvoeren wat de Britten hebben beslist. "Ik heb toen om goede redenen 'remain' gestemd, maar omstandigheden veranderen. Wat nu belangrijk is, is ons focussen op de brexit en de best mogelijke deal."



Haar weigering zich duidelijk uit te spreken leverde haar in The Sun alvast de woordspeling Theresa Maybe op.

Geen garanties voor EU-burgers

De onzeker ogende May veroorzaakte in de radiostudio echter nog meer ophef door te stellen dat ze de rechten van de EU-burgers eigenlijk niet kan garanderen in het geval van een 'no deal'-scenario. Steeds meer waarnemers houden rekening met een mislukking van de onderhandelingen met de EU, waarbij de brexit in de grootste mogelijke chaos zou verlopen.



Vraag is in dat geval wat er gebeurt met de tienduizenden EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Wat gebeurt er met hun rechten, en zullen zij op het eiland mogen blijven, en voor hoe lang? Niemand die het op dit moment kan zeggen.



De onderhandelingen met de rest van de EU over de brexit verlopen moeizaam, waardoor de kans op een mislukking volgens een anonieme minister gestegen is tot 50 procent.



Ook in het Verenigd Koninkrijk zelf stijgt de spanning, met ministers die het oneens zijn over de te volgen weg. Onder andere de belangrijke minister van Financiën, Philip Hammond, krijgt veel kritiek uit het pro-brexitkamp omdat hij zich te weinig voor hun zaak zou inzetten. Hammond is zelf een felle tegenstander van de uitstap uit de EU.

