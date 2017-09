Max Verstappen traint in sauna voor GP van Maleisië

11u40

Bron: De Volkskrant

Getty Images

De Formule 1-race in Maleisië is voor coureurs ook een strijd tegen de hitte. Max Verstappen zal er ruim 3 kilo aan vocht verliezen, in zijn cockpit wordt het 50 graden. Het vochtpercentage is heilig.