Massale ontslagronde bij Twitter van start, ook team dat verspreiding van valse informatie aanpakt zou ontslagen zijn

Bij Twitter is vandaag de aangekondigde massale ontslagronde begonnen, waarover de kersverse eigenaar Elon Musk zijn personeel donderdag via e-mail op de hoogte bracht. Verscheidene medewerkers melden via sociale media dat ze aan de deur werden gezet. Volgens de eerste geruchten is het voltallige curatieteam, dat ook de verspreiding van desinformatie op het platform aanpakt, ontslagen.

Musk had het personeel in een e-mail donderdag laten weten dat er vandaag ontslagen zouden volgen. Persagentschap Bloomberg meldt op gezag van ingewijden dat hij zo’n 3.700 van de 7.500 personeelsleden wil afdanken. "Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen", valt in de e-mail te lezen. Dit is nodig "om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren”.

Alle medewerkers van Twitter zullen vandaag tegen 17.00 uur Belgische tijd een e-mail ontvangen met als onderwerp ‘Your Role at Twitter’ (‘Jouw Rol bij Twitter’). Al wie zijn job mag behouden, krijgt die mail op zijn professionele e-mailadres. Wie de laan wordt uitgestuurd, wordt via zijn persoonlijke e-mailadres geïnformeerd over “de volgende stappen”. De kantoren van het bedrijf zullen de hele dag gesloten blijven.

Quote Musk stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-top­man te worden van het bedrijf.

Bronnen meldden donderdag aan persbureau ‘Reuters’ dat Musk er door adviseurs op is gewezen dat het bedrijf één tot drie miljoen dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro) per dag moet bezuinigen.

De rijkste persoon van de wereld, die ook de leiding heeft bij vier andere bedrijven, waaronder autofabrikant Tesla, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf.

Curatieteam ontslagen

Verscheidene media melden dat het curatieteam op straat werd gezet, dat verantwoordelijk is voor de aanpak van misinformatie die via het sociale netwerk wordt gedeeld. “Leidinggevenden, management en curatoren laten allemaal weten dat ze aan de deur gezet zijn”, meldt ex-werknemer Richie Assaly, die in het verleden zelf deel uitmaakte van het team. “Dat zal Twitter luider, gevaarlijker en minder interessanter maken”, garandeert hij.

Het curatieteam vervult een sleutelrol in de berichtgeving over gebeurtenissen die de wereld aanbelangen, zoals verkiezingen, breaking news en sport, door ervoor te zorgen dat gebruikers informatie die wordt gepresenteerd kunnen doorlichten. Het team wordt intern beschouwd als een belangrijk filter tegen misleidende informatie.

Op Twitter circuleren ook geruchten dat het volledige communicatieteam aan de deur werd gezet, al werd dat nog niet officieel bevestigd.

Personeel dient klacht in

Personeelsleden van Twitter hebben ondertussen een klacht ingediend tegen het bedrijf. Volgens de werknemers zou Musk hen onvoldoende op de hoogte hebben gebracht, wat in strijd is met de wet.

Vijf personeelsleden van Twitter hebben daarom bij de federale rechtbank van San Francisco een groepsrechtszaak ingediend. De federale wet op de aanpassing en omscholing van werknemers, kortweg de ‘WARN Act’, verbiedt grote bedrijven om hun personeel massaal te ontslaan zonder ze minstens zestig dagen van tevoren te informeren. “Twitter houdt zich nu bezig met massaontslagen zonder de vereiste kennisgeving onder de federale WARN Act”, luidt de aanklacht.

“Het was een absolute eer”

Verschillende medewerkers van Twitter delen op hun socialemediakanalen dat ze geen toegang meer hebben tot hun werke-mail, vooraleer ze officieel bericht kregen dat ze aan de deur werden gezet. Via sociale media nemen ze afscheid van hun job en hun collega’s. Op het platform circuleren de hashtags #oneteam en #lovewhereyouworked, evenals talloze blauwe hartjes. “Het is officieel. Ik ben een vrije vogel”, tweet ex-werknemer Caroline Bergin. “Het was een absolute eer om deel uit te maken van dit team”, schrijft Yash Agarwal. “Een van de beste carrièrekeuzes van mijn leven”, klinkt het bij Carmen Kiew.

Twitter-medewerkers van uiteenlopende afdelingen zoals contentbeheer, ethische AI, marketing en communicatie, openbaar beleid, wellness en andere teams laten tweetten ondertussen dat ze aan de deur werden gezet.

Kosten omlaag, inkomsten omhoog

Volgens ‘The New York Times’ staat Musk niet alleen onder druk om de kosten te drukken bij het bedrijf dat hij vorige week heeft overgenomen, maar moeten ook de opbrengsten omhoog. Eerder deze week maakte Musk bekend dat de blauwe vinkjes die aangeven dat een Twitteraccount authentiek is voortaan 8 euro per maand zullen kosten. Bovendien zouden er plannen zijn om gebruikers te laten betalen voor privéberichten en het bekijken van bepaalde video's, aldus ‘The New York Times’.

Daarnaast zou Musk de app Vine, waarmee gebruikers korte video’s van amper zes seconden konden maken, willen terugbrengen. De Twitter-feature ‘Notes’, waarmee gebruikers langere teksten zoals artikels op het platform konden schrijven, zou dan weer on hold zijn gezet. Ook het plan om een cryptowallet voor Twitter te ontwikkelen, zal naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaan.

Tot slot zou ‘Revue’, het nieuwsbriefplatform dat Twitter begin 2021 overnam, tegen eind dit jaar verdwijnen. De oprichter van ‘Revue’, Nederlander Martijn de Kuijper, reageerde ook al teleurgesteld op de aankondiging van de ontslaggolf. “Wat een ramp🗡 Sorry iedereen💙", schreef de Kuijper op Twitter. Even later liet de Nederlander weten dat hij als enige van zijn team niet is ontslagen.

